78-летнего бутлегера из Сланцев заключили под стражу на 2 месяца

Суд города Сланцы в Ленинградской области арестовал подозреваемого в торговле суррогатным алкоголем 78-летнего Николая Б. на один месяц и 30 суток, сообщает РЕН ТВ .

26 сентября стало известно о смертельных случаях отравления паленым алкоголем в деревне Гостицы и в городе Сланцы. На данный момент погибшими там числятся 19 человек.

Также 27 сентября всплыли еще несколько смертельных инцидентов, на этот раз в Волосовском районе. Погибли шесть человек.

По данному делу задержаны восемь подозреваемых.

В домах подозреваемых проведены обыски. Изъято свыше 1 тыс. литров суррогатного алкоголя. Силовики вычисляют источник поступления опасного спиртного в регион.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.