5G-вышка загорелась в Москве

сегодня в 15:58

В московском районе Солнцево произошел пожар на вышке 5G-связи. Очевидцы успели запечатлеть возгорание на видео, сообщает «Осторожно, Москва» .

Судя по кадрам, пожар вспыхнул в верхней части вышки. На другом фото можно заметить, что из горящей конструкции идет черный дым.

Утверждается, что пожар произошел на улице Родниковая. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее пожар произошел у церкви Похвалы Пресвятой Богородицы на Ореховом проезде в Москве, сообщали СМИ. Изначально поступала информация, что на месте происшествия взорвался самокат, однако позже местный охранник опроверг эту версию. По словам сотрудника, огнем была объята будка охраны.