Взрыв у церкви в Москве произошел не из-за самоката, заявил охранник

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Охранник опроверг взрыв самоката у церкви в Москве

В Москве загорелась будка охраны у церкви Похвалы Пресвятой Богородицы, заявил местный сотрудник. По его словам, происшествие случилось не из-за самоката, о чем изначально заявляли в СМИ, сообщает «МК: срочные новости» .

Пожар произошел около церкви на Ореховом проезде, когда пламя охватило будку охраны. Информации о наличии пострадавших пока не поступало.

Судя по кадрам, на месте пожара уже работают сотрудники МЧС. Причины возгорания выясняются.

Изначально «Москва 24» со ссылкой на очевидцев сообщала, что пожар произошел около церкви Живоначальной Троицы в районе Зябликово. Утверждалось, что там взорвался самокат.