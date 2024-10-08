5 альпинистов из РФ вместе сорвались с горы в Непале: фото с места происшествия

РИА Новости опубликовали фото с места гибели альпинистов из РФ в Непале

Федерация альпинизма Ленинградской области передала РИА Новости фото с места гибели российских альпинистов при восхождении на гору Дхаулагири (южный отрог Главного Гималайского хребта). Пять человек сорвались вниз все вместе.

«Снимок сделан с вертолета 8 октября. Слева лежит рюкзак, справа на скальном выступе на леднике — тела. Все вместе, это показывает, что были связаны между собой страховочной веревкой и летели по склону вместе», — говорится в сообщении.

Что именно произошло при восхождении на гору Дхаулагири, предстоит выяснить компетентным специалистам. Изначально покорять Гималаи должны были шесть человек, но одному из группы россиян стало плохо, он вернулся в лагерь, расположенный внизу.

Ранее сообщалось, что причиной смерти российских альпинистов в Гималаях могло стать падение с высоты. Позднее стали известны имена трагически погибших экстремалов.