4 российских паломника умерли во время хаджа в Саудовскую Аравию

В генконсульстве РФ в Джидде сообщили, что четыре российских паломника — один мужчина и три женщины — умерли во время хаджа в Мекку, передает РИА Новости .

Представитель генконсульства отметил, что паломники скончались от естественных причин, которые связаны с состоянием здоровья и возрастом людей. Их похоронят в Мекке.

Он добавил, что смерти среди паломников во время хаджа бывают регулярно. Такие случаи нельзя назвать необычными, так как в трудный поход идут и пожилые, и те, кто страдает разными заболеваниями.

Массовое паломничество мусульман к священным местам в Мекке и Медине, которое совершается каждый год, часто сопровождается немалым числом смертей. По данным France-Presse, в 2024 году из-за жары скончались не менее 550 паломников, большинство из которых были египтянами и иорданцами.

Температура в Саудовской Аравии поднималась до плюс 45 градусов, а в крупнейшей мечети Мекки было и плюс 52.