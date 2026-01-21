4 года колонии за фото в школе: суровый приговор российской школьнице

сегодня в 12:09

Школьница из Петербурга получила 4 года колонии за фото русского террориста

Несовершеннолетнюю жительницу Санкт-Петербурга, вывесившую в школе портрет основателя и лидера террористического «Русского добровольческого корпуса»* (РДК)* Дениса Капустина**, признали виновной в преступлениях террористической направленности. Первый западный окружной военный суд назначил школьнице наказание в виде 4 лет лишения свободы, сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

Согласно материалам дела, поводом для преследования стал инцидент в стенах одного из учебных заведений Северной столицы — ученица разместила на информационном стенде в холле школы фотографию русского террориста Капустина**, воюющего за Украину.

Приговор был вынесен еще в октябре 2025 года. Военный суд квалифицировал действия петербурженки по двум статьям Уголовного кодекса РФ: публичное оправдание терроризма и содействие террористической деятельности.

Учитывая возраст осужденной, она начнет отбывать четырехлетний срок в воспитательной колонии.

Демонстрация символики и портретов лидеров организаций, признанных террористическими, влечет за собой правовую ответственность, вне зависимости от возраста правонарушителя.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) признан в России террористическим и запрещен.

** Денис Капустин внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.