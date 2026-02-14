25 человек пострадали от падения снега с крыш в Центральной России за сутки Происшествия сегодня в 10:13 Фото - © Медиасток.рф

На территории Центральной России за прошедшие сутки от падения снега с крыш два человека погибли и 25 пострадали, сообщает «112».

Рост числа случаев травм от падения наледи может быть связан с изменением погоды. От резкого потепления в регионе снег уплотнился и стал тяжелее, также шли осадки. В основном пострадавшие получили травмы головы. Ранее снежная глыба упала на ребенка на востоке российской столицы, мальчик погиб.