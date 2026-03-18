200 человек покинули горящее здание на юго-востоке Москвы

Горящее здание с офисами, автосервисами и магазинами на юго-востоке столицы до приезда пожарных покинули 200 человек, сообщает РЕН ТВ .

Возгорание произошло в среду в 1-м Грайвороновском проезде.

Тушение огня осложняется высокой пожарной нагрузкой и сложной планировкой внутри здания. На месте ЧП сейчас работают 130 человек и 37 единиц техники.

Ранее в Ульяновске загорелся балкон на третьем этаже девятиэтажного дома. В результате погиб один человек.

