200 человек покинули горящее здание на юго-востоке Москвы
Горящее здание с офисами, автосервисами и магазинами на юго-востоке столицы до приезда пожарных покинули 200 человек, сообщает РЕН ТВ.
Возгорание произошло в среду в 1-м Грайвороновском проезде.
Тушение огня осложняется высокой пожарной нагрузкой и сложной планировкой внутри здания. На месте ЧП сейчас работают 130 человек и 37 единиц техники.
Ранее в Ульяновске загорелся балкон на третьем этаже девятиэтажного дома. В результате погиб один человек.
