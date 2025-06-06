2 СВУ было заложено на ж/д в Белгородской области, где сошел с рельсов тепловоз
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На железнодорожных путях в Белгородской области, где сошел с рельсов тепловоз, было заложено два самодельных взрывных устройства (СВУ). Одно из них не сработало, сообщает SHOT.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что резервный тепловоз сошел с рельсов. Это произошло, предварительно, из-за заложенного взрывного устройства. Никто не пострадал.
СВУ находились недалеко от ж/д станции Беленихино. Одно из устройств не сработало.
Сейчас все поезда по данному участку пути следуют по расписанию.
Ранее в Брянской и Курской области в результате подрыва обрушились мосты. В Брянской области конструкция рухнула на поезд, погибли семь человек, пострадали 118. СК квалифицировал подрывы мостов в России как теракты.