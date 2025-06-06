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Тепловоз сошел с рельсов из-за взрывного устройства в Белгородской области

В Белгородской области резервный тепловоз сошел с рельсов, предварительно, из-за заложенного на железной дороге взрывного устройства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что в данном ЧП пострадавших нет.

По словам губернатора, движение поездов из-за схода тепловоза задержали на 2,5 часа. Но уже все составы следуют по графику.

Как рассказал Гладков, часть ж/д полотна повреждена. Ремонтная бригада начала восстанавливать поврежденный из-за ЧП участок пути.

Ранее мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ по коммерческому объекту в Белгородской области.