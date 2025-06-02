сегодня в 14:10

Мужчина пострадал при ударе дрона по коммерческому объекту под Белгородом

Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника по коммерческому объекту в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Майский беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Ранен мужчина», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и баротравму. Прибывшие на место ЧП медики оказали мужчине первую помощь, от госпитализации он отказался.

Губернатор добавил, что также в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ повреждения получил автомобиль. В настоящее время сотрудники оперативных служб работают на месте ЧП.

Ранее железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами в Новооскольском округе Белгородской области. В результате взрыва пострадавших нет.