Поезд подорвался на мине в Белгородской области

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Гладков: железнодорожный состав наехал на взрывное устройство под Белгородом

Железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами в Новооскольском округе, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате произошел взрыв. Пострадавших нет», — написал губернатор в Telegram-канале.

По его словам, в результате произошедшего контактная сеть железнодорожного пути получила повреждения.

В настоящий момент движение поездов временно приостановлено. На месте работают все оперативные службы, резюмировал Гладков.