19-летняя девушка из Татарстана сожгла квартиру ради видео в TikTok
19-летняя девушка из Бугульмы в Республике Татарстан случайно сожгла квартиру ради видео в TikTok. Она подожгла свою кровать, но ситуация вышла из-под контроля, сообщает SHOT.
Огонь начал быстро распространяться по квартире. Дым даже дошел до соседей.
На место происшествия приехали пожарные. Они потушили огонь.
Девушка пыталась убедить родителей, что причина пожара кроется в возгорании роутера. Однако ей не поверили, посмотрели телефон и нашли видео с собственноручным поджогом кровати.
На записи видно, что девушка взяла деревяшку, облила ее горючим веществом, положила на кровать и подожгла. Началось возгорание, которое быстро охватило всю комнату.
Судя по кадрам, сгорела большая часть квартиры.