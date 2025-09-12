сегодня в 12:18

19-летняя девушка из Татарстана сожгла квартиру ради видео в TikTok

19-летняя девушка из Бугульмы в Республике Татарстан случайно сожгла квартиру ради видео в TikTok. Она подожгла свою кровать, но ситуация вышла из-под контроля, сообщает SHOT .

Огонь начал быстро распространяться по квартире. Дым даже дошел до соседей.

На место происшествия приехали пожарные. Они потушили огонь.

Девушка пыталась убедить родителей, что причина пожара кроется в возгорании роутера. Однако ей не поверили, посмотрели телефон и нашли видео с собственноручным поджогом кровати.

На записи видно, что девушка взяла деревяшку, облила ее горючим веществом, положила на кровать и подожгла. Началось возгорание, которое быстро охватило всю комнату.

Судя по кадрам, сгорела большая часть квартиры.