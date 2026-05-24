16 человек погибли при подрыве поезда на юго-западе Пакистана
Шестнадцать человек погибли и несколько пострадали в результате подрыва поезда на юго-западе Пакистана, передает РИА Новости.
ЧП произошло в воскресенье на железнодорожных путях в районе Чаман-Пхатак в городе Кветта.
«Взрыв произошел, когда поезд с пассажирами пересекал этот район», — пишет агентство Associated Press of Pakistan.
