16 человек погибли при подрыве поезда на юго-западе Пакистана

Шестнадцать человек погибли и несколько пострадали в результате подрыва поезда на юго-западе Пакистана, передает РИА Новости .

ЧП произошло в воскресенье на железнодорожных путях в районе Чаман-Пхатак в городе Кветта.

«Взрыв произошел, когда поезд с пассажирами пересекал этот район», — пишет агентство Associated Press of Pakistan.

