«112»: терпящий крушение в Ставрополе вертолет санавиации удалось посадить

Медицинский вертолет едва не разбился в Ставрополе из-за проблем с винтом, но его удалось посадить на снег, сообщает « 112 ».

Информация о том, что борт санавиации «Ансат» терпит крушение на юге России, появилась в четверг. Утверждалось, что у судна были неполадки с винтом.

Пилоты делали все возможное, чтобы не допустить падения. Они кружили над аэропортом в Ставрополе, чтобы выжечь топливо, а затем аккуратно посадили вертолет на снежную поверхность.

На борту находились четверо: два пилота и два медика. Предварительно, никто из них не пострадал.

Ранее в Нижегородской области упал легкомоторный самолет. В результате от полученных ран погибли два пилота.