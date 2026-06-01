11-летняя девочка упала с эскалатора и разбилась в уфимском ТЦ

Школьница сорвалась с эскалатора в уфимском ТЦ «Семья». Она получила тяжелые травмы, но выжила, сообщает UFA1.RU .

Инцидент произошел вечером 31 мая. Девочка гуляла по ТЦ, а потом начала спускаться с третьего этажа на второй. На эскалаторе она перегнулась через борт, после чего полетела вниз.

Она пролетела один этаж. В результате падения с высоты ребенок получил, предварительно, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы головы, травмы живота и шеи.

Школьницу госпитализировали в детскую больницу. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести. Ребенку оказывают всю необходимую помощь.

