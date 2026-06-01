Фрески на стенах: квартиру с древнеегипетским дизайном сдают в Ставрополе

В Ставрополе сдают в аренду квартиру с необычным дизайном. Внутри она напоминает дворец древнеегипетского фараона.

Пользовательница Сети наткнулась на объявление и порядком удивилась. Владелец обустроил интерьер жилья в египетском стиле. Стены, потолки и полы в квартире выполнены в песочном цвете. Вся мебель современная, но полностью сочетается с остальным дизайном.

Также на стенах есть декоративные фигуры в стиле древнеегипетской скульптуры и фрески. Другие пользователи Сети с юмором отнеслись к такому интерьеру.

«Когда в прошлой жизни был Тутанхамоном», «Квартира того парня, которого не взяли в Египет», «Если унитаз не стилизован под трон фараона, я буду разочарована», «А где сфинксы?» — написали пользователи в комментариях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.