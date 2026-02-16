1-й Магистральный тупик в Москве перекрыли из-за пожара в хостеле
Фото - © Медиасток.рф
Автомобилистов Москвы предупредили о временном перекрытии движения в 1-м Магистральном тупике на участке от Проектируемого проезда №6362 до 2-го Магистрального тупика из-за пожара в здании, где расположен автосервис и хостел. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.
На данном участке экипажи ДПС организуют беспрепятственное движение пожарной техники, регулируют транспортные потоки, перенаправляя автомобили на параллельные улицы.
Водителям рекомендуются учесть сложившуюся ситуацию и заранее планировать альтернативные пути движения, чтобы не усугублять дорожную ситуацию и не терять время.
В Москве произошел пожар в здании, где находятся автосервис и хостел. Постояльцы последнего оказались в огненной ловушке на четвертом этаже. Люди высовывались в окна, кричали и звали на помощь. Некоторые были готовы прыгать вниз, чтобы спастись от огня.
В итоге из горящего здания удалось спасти 16 человек. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
