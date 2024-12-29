Зурабишвили осталась в своей резиденции перед инаугурацией президента

Зурабишвили из резиденции президента Грузии обратилась к оппозиции

Саломе Зурабишвили заявила, что проведет ночь перед инаугурацией нового главы государства Михаила Кавелашвили в президентской резиденции, сообщает РИА Новости .

«Я здесь, буду здесь и ночь проведу здесь во дворце Орбелиани (резиденции президента Грузии — ред)», — заявила Зурабишвили. Она призвала своих сторонников прийти утром к резиденции.

Зурабишвили не признала итогов парламентских выборов 26 октября и считает нелегитимным избранного президента Грузии Михаила Кавелашвили.

Ранее в Тбилиси и других городах республики прошли акции оппозиции, сопровождавшиеся стычками с полицией.