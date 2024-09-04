Жители Подмосковья подали свыше 210 тыс заявлений на ДЭГ

В Московской области завершился прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

Всего жители подали 210 070 заявлений, что составляет 8,23% от общего количества избирателей в регионе.

Московская область стала лидером по числу заявлений среди 24 регионов РФ, где есть данная возможность.

Подать заявление на участие в ДЭГ могли жители Подмосковья, где пройдут выборы.

Больше всего заявок поступило из Мытищ, Одинцовского и Орехово-Зуевского округов. Кроме того, самыми активными по этому параметру были горокруга Бронницы, Звездный городок и Власиха. Они лидируют по проценту поданных заявлений от численности избирателей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно обеспечить все необходимое, чтобы голосование прошло легитимно и прозрачно.

«Высокая явка обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и, соответственно, сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.