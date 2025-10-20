Глава киевского режима Владимир Зеленский во время беседы с журналистами заявил, что страны приближаются к возможному завершению конфликта между Россией и Украиной, сообщает Telegram-канал URA.RU .

«Мы приблизились к возможному окончанию конфликта», — заявил президент Украины.

Он также отметил, что американскому лидеру Дональду Трампу удалось достичь успехов в разрешении конфликта на Ближнем Востоке. На этой волне он хочет завершить и российско-украинское противостояние.

Трамп и Зеленский встретились в США, чтобы обсудить варианты разрешения конфликта. Во время диалога американский президент говорил о гарантиях безопасности как для Украины, так и для России.

Позже издание The Telegraph из Великобритании представило сатирическую иллюстрацию, которая негативно оценила результаты переговоров. Карикатура показывает Зеленского, выступающего с традиционным вечерним обращением после возвращения из Штатов.

