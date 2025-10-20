Reuters: Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности России

Американский президент Дональд Трамп на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским рассуждал о гарантиях безопасности как для Украины, так и для России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Трамп… размышлял о гарантиях безопасности и для Киева, и для Москвы», — говорится в сообщении.

Встреча между Трампом и Зеленским прошла 17 октября в резиденции президента США и продлилась 2,5 часа. По сообщению Axios, американский лидер неожиданно прекратил переговоры, что стало сюрпризом для украинского президента.

Руководство Украины надеялось получить гарантии поставок вооружения, включая ракеты Tomahawk. Однако Трамп подчеркнул, что данные ракеты необходимы самим США.

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что после встречи с Трампом Зеленскому не позволили остаться в Белом доме для общения с журналистами. Он был вынужден сразу уйти на улицу.

