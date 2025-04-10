Зеленский заявил, что Украина готова заплатить США за новый пакет помощи

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова заплатить США за новые поставки вооружения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, Украина запросила у Соединенных Штатов помощь в размере от 30 до 50 млрд долларов, и она готова заплатить за нее — либо напрямую США, либо в качестве взноса в фонд совместной сделки по добыче полезных ископаемых, который еще предстоит создать.

Также отмечается, что условия сделки по добыче полезных ископаемых могут потребовать от Киева передать США половину своих будущих доходов от большой части своей экономики, но Украина ищет более выгодные условия.

США и Украина должны были подписать соглашение по полезным ископаемым, по которым несколько дней велись переговоры и составлялся договор. Но личная встреча Трампа и Владимира Зеленского не задалась.

Ранее советник президента Соединенных Штатов Майк Уолц сказал, что Трамп разочарован Зеленским из-за отказа от компенсации США. Киеву необходимо вернуться к переговорам по редкоземельным металлам.

Украинский президент Владимир Зеленский столкнулся со сложным кейсом, один из вариантов которого предполагает отказ от подписания сделки с США по металлам. Однако в таком случае он может лишиться всей военной помощи США, рассказал РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.