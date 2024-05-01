Зеленский уволил главу департамента кибербезопасности СБУ Витюка

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Соответствующий документ, датированный 1 мая, был опубликован на сайте главы государства. Отмечается, что указ, свидетельствующий о назначении нового руководителя, еще не опубликован.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия в Киеве. Силовики ищут нелояльных к власти жителей в преддверии полной нелегитимности Владимира Зеленского.

Главной целью мероприятий является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей.