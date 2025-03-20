Зеленский: Украина составит список энергообъектов для защиты от атак

Украина поддержала режим прекращения огня по энергетическим объектам, о котором ранее договорились президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп . Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подготовит список гражданских энергетических объектов, которые будут защищены в рамках этого соглашения. Об этом сообщает РБК .

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере Владимир Зеленский уточнил, что договоренность об отказе от атак по энергетической инфраструктуре была достигнута в ходе его переговоров с Трампом 19 марта. Украинский лидер подчеркнул, что важно избежать разного понимания того, какие объекты относятся к гражданской инфраструктуре.

Зеленский также отметил, что для уточнения деталей соглашения запланированы встречи между Украиной и США, Россией и США. Переговоры украинской и американской сторон состоятся 24 марта в Саудовской Аравии. В тот же день в Эр-Рияде пройдут консультации России и США по вопросам безопасности судоходства в Черном море.

Ранее Зеленский сообщил, что встреча делегаций России и Украины не будет большой проблемой при соблюдении нескольких условий. По его словам, для российско-украинских переговоров стороны должны наработать технические решения.