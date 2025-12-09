Зеленский: Украина готова к энергетическому перемирию
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию, сообщает «СТРАНА.ua».
Он отметил, что обновленный мирный план пока не передали США, но работа над ним идет.
«Работаем на уровне наших советников сегодня и завтра. Думаю, завтра уже передадим», — добавил он.
Зеленский отметил также, что обсуждаются 3 документа: постоянно обновляющийся рамочный документ из 20 пунктов, документ о гарантиях безопасности и план послевоенного восстановления.
8 декабря Зеленский заявил, что американский мирный план требует дальнейших обсуждений по наиболее острым вопросам. Речь идет о гарантиях безопасности для Украины и контроле над восточными регионами.
Между тем Трамп заявил, что Зеленскому необходимо взять себя в руки и начать соглашаться с предложениями Москвы. По словам американского лидера, переговорная позиция у России сильнее, чем у Украины.
Трамп также считает, что на Украине настало время для президентских выборов.
