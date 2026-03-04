Словакия выскажется против выдачи кредита Украине из-за прекращения транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом рассказал на пресс-конференции премьер-министр страны Роберт Фицо, сообщает РИА Новости .

«(Президент Украины Владимир — ред.) Зеленский столько будет нас изводить, что я присоединюсь к венграм при блокировании кредита на 90 миллиардов?» — задался вопросом политик.

Фицо призвал главу киевского режима «испытать терпение Словакии».

До этого политик выкладывал спутниковые снимки «Дружбы». Они подтверждали, что объект инфраструктуры находится в рабочем состоянии.

Киев перестал поставлять топливо по «Дружбе» в конце января. Объект инфраструктуры начинается в Альметьевске в Республике Татарстан, проходит через Украину в Венгрию, Чехию, Словакию, а также по территории Белоруссии в Польшу и Германию.

