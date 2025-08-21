Зеленский считает, что переговоры с Путиным могут пройти в Швейцарии, Турции
Фото - © Telegram-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным могут пройти в Швейцарии, Австрии, Турции, сообщает РИА Новости.
Об этом пишет агентство AFP.
«Швейцария, Австрия — мы согласны… Для нас Турция это страна НАТО и часть Европы. Мы не против», — заявил Зеленский.
Также, по информации Reuters, Зеленский, говоря о Будапеште как о месте переговоров с РФ, подчеркнул, что сейчас там провести мероприятие — сложная задача.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, что уже ведется подготовка ко встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина.