сегодня в 11:54

Зеленский считает, что переговоры с Путиным могут пройти в Швейцарии, Турции

Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным могут пройти в Швейцарии, Австрии, Турции, сообщает РИА Новости .

Об этом пишет агентство AFP.

«Швейцария, Австрия — мы согласны… Для нас Турция это страна НАТО и часть Европы. Мы не против», — заявил Зеленский.

Также, по информации Reuters, Зеленский, говоря о Будапеште как о месте переговоров с РФ, подчеркнул, что сейчас там провести мероприятие — сложная задача.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, что уже ведется подготовка ко встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина.