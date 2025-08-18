Зеленский отказался уступать территории в пользу России

Киев не может «отдать» Москве территории, которые российские войска взяли под контроль, заявил украинский президент Владимир Зеленский перед встречей с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Clash.

Портал утверждает, что Зеленский назвал «невозможным» такой сценарий.

При этом газета Financial Times со ссылкой на источник писала, что перед встречей с главой США украинский президент был готов согласиться на урегулирование конфликта по текущей линии фронта, но исключал выход ВСУ из Донбасса.

Ранее Госдеп сообщал, что США не поддерживают идею передачи всего Донбасса под контроль России. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф также утверждал, что Россия якобы согласна договориться с Украиной касательно территориального компромисса по пяти регионам. Этот вопрос, как заявлял политик, президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский планировали обсудить во время встречи 18 августа.