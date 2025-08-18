Президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на уступки и согласиться на мирное урегулирование конфликта по текущей линии фронта, чтобы не выводить войска с территории Донбасса, сообщает ТАСС .

Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на свой источник. Украинский лидер на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом нацелен на обсуждение «продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов, таких как вывод войск» из Донбасса.

Ради указанной цели Зеленский готов пойти на приемлемый компромисс с Россией по существующей линии фронта, который могли бы принять жители.

Ранее газета The New York Times рассказал, что глава Белого дома после встречи с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске предложил лидерам стран ЕС план мирного урегулирования конфликта. В него включена уступка Киевом всей территории Донбасса, включая и еще не освобожденные ВС РФ районы.

Недавно Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом. Переговоры начнутся в 20:15 по местному времени (03:15 мск).