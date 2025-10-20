Зеленский: на встрече с Трампом от Украины требовали выйти из Донбасса
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил журналистам, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом от Украины требовали вывести войска из контролируемых населенных пунктов Донбасса, сообщает ТАСС.
Зеленский рассказал, что такое требование выдвинул спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф. Он аргументировал это тем, что Россия включила в свою Конституцию территории Донбасса.
«Господин Уиткофф говорит, что это внесено в Конституцию», — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина не пойдет на этот шаг. Он рассказал, что администрации Трампа обеспокоена тем, что ВСУ могут использовать паузу для наступления.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что глава Белого дома еще не принял решения по вопросу возможной передачи Украине крылатых ракет Tomahawk.
Переговоры Трампа и Зеленского прошли 17 октября в Белом доме в США. После их завершения СМИ написали, что президент Соединенных Штатов пока отказал ВСУ в предоставлении дальнобойных ракет Tomahawk.
