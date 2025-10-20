Зеленский: на встрече с Трампом от Украины требовали выйти из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил журналистам, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом от Украины требовали вывести войска из контролируемых населенных пунктов Донбасса, сообщает ТАСС .

Зеленский рассказал, что такое требование выдвинул спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф. Он аргументировал это тем, что Россия включила в свою Конституцию территории Донбасса.

«Господин Уиткофф говорит, что это внесено в Конституцию», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не пойдет на этот шаг. Он рассказал, что администрации Трампа обеспокоена тем, что ВСУ могут использовать паузу для наступления.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что глава Белого дома еще не принял решения по вопросу возможной передачи Украине крылатых ракет Tomahawk.

Переговоры Трампа и Зеленского прошли 17 октября в Белом доме в США. После их завершения СМИ написали, что президент Соединенных Штатов пока отказал ВСУ в предоставлении дальнобойных ракет Tomahawk.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.