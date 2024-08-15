Залужный назвал провокацией данные о его приказе взорвать «Северные потоки»

Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный после появления информации о том, что он мог отдать приказ о подрыве «Северных потоков», сказал, что ему ничего неизвестно, а предположения об обратном — провокация. Об этом сообщает Газета.ru .

Как пишет The Wall Street Journal, Залужный в переписке отметил, что ВСУ не уполномочены проводить миссии в других странах и поэтому он не мог провести подобную операцию.

Помимо этого, высокопоставленный сотрудник СБУ заявил, что правительство страны не имеет отношения к подрыву газопроводов «Северный поток».

Взрывы на «Северных потоках» — российских экспортных газопроводах в Европу — произошли 26 сентября 2022 года. Расследование проводили правоохранители из разных стран. По версии американского журналиста Сеймура Херша, во взрывах виноваты «американские водолазы, заложившие бомбу под газопроводы», а привели ее в действие якобы норвежцы.

Германия выдала ордер на арест украинских дайвера и супружеской пары по обвинению в подрыве «Северных потоков». Один из подозреваемых скрывается в Польше. Фигурантка данного дела заявила, что будет подавать в суд на немецкое СМИ, разместившее у себя статью о ее причастности к диверсии.