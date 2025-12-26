«Закрепить сдвиги»: политолог назвал цели визита Зеленского во Флориду

Главная цель визита, по мнению эксперта, — продвинуть условия украинского мирного плана.

Кортунов полагает, что Зеленский стремится «закрепить те сдвиги, которые наметились в позиции Соединенных Штатов при переходе от изначального плана (из 28 пунктов — ред.) к новому — 20 пунктов». В Киеве, судя по всему, думают, что позиция американской администрации движется в желаемом направлении и необходимо зафиксировать эти сдвиги на более высоком уровне. Именно поэтому, по мнению эксперта, Зеленский готов встретиться с Трампом во Флориде.

Политолог подчеркнул, что внесенные корректировки в мирное соглашение в основном соответствуют интересам действующего руководства Украины. Однако, по словам Кортунова, сохраняются разногласия по ключевым моментам урегулирования конфликта. Также речь идет о вопросах, связанных с территориальной целостностью, гарантиями безопасности, перспективами присутствия иностранных военных сил на украинской территории и контролем над Запорожской АЭС.

«Я думаю, это реакция на российско-американские консультации, которые тоже недавно состоялись во Флориде. На них, скорее всего, Кирилл Дмитриев (спецпредставитель президента РФ — ред.) изложил позицию России, включая непринятие целого ряда пунктов из этого списка, который был согласован американцами с украинской стороной и с европейцами. То есть идет борьба за Трампа, за то, какие будут его окончательные позиции по урегулированию конфликта, и, соответственно, за то, на кого будет возложена ответственность за возможный провал этих миротворческих усилий. Понятно, что для президента Украины очень важно переложить вину на Москву», — заключил Кортунов.

