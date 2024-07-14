Захарова: США спонсировали покушение на Путина, о котором говорил Буданов*

Покушение на президента РФ Владимира Путина, о котором говорил глава ГУР Кирилл Буданов*, спонсировали США, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Буданов* заявил, что Украина предприняла несколько попыток покушения на Путина, но все неудачные.

«Так это покушение готовилось опять же на американские деньги, без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы», — отметила Захарова в своем Telegram-канале.

Она предложила США направить деньги не на Украину, а на развитие полиции и иных американских служб, обеспечивающих в стране порядок.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.