Захарова раскрыла состав российской делегации на переговорах с Украиной 2 июня

МИД: состав российской делегации на переговорах 2 июня не изменился

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что состав российской делегации на переговорах с Украиной 2 июня остался прежним, сообщает РИА Новости .

По ее словам, с представителями Киева 2 июня встретятся те же российские переговорщики, которые присутствовали на переговорах в Стамбуле 16 мая.

Тогда главой российской делегации был помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в переговорах участвовали замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских ВС Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что второй раунд переговоров России и Украины состоится в Стамбуле 2 июня. Москва представит меморандум по будущему мирному договору.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль пока не получил согласия от Украины на новую встречу в Турции.