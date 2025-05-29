Песков: РФ пока не получила согласия от Украины на новую встречу в Стамбуле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не получала от Киева согласия на проведение очередного раунда прямых переговоров в Стамбуле, сообщает ТАСС .

«Мы предложили в понедельник, 2 июня, собраться в Стамбуле на второй раунд. Пока, насколько мне известно, ответ не получен», — заявил Песков.

Глава МИД России Сергей Лавров созвонился с американским госсекретарем Марко Рубио и сообщил ему о готовности Москвы к проведению второго раунда возобновившихся прямых переговоров с Украиной. Российская делегация готова снова посетить Стамбул для встречи с украинской стороной.

Ранее Лавров сообщил, что Москва готова представить Киеву меморандум 2 июня в Стамбуле в рамках возобновившихся переговоров, которые Украина прервала в 2022 году. Россия оперативно занялась разработкой соответствующего документа.