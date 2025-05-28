Лавров доложил Рубио о готовности ко второму раунду переговоров с Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров созвонился с американским госсекретарем Марко Рубио и сообщил ему о готовности Москвы к проведению второго раунда возобновившихся прямых переговоров с Украиной по урегулированию текущего конфликта, сообщает РИА Новости .

Лавров сообщил Рубио, что российская делегация готова снова посетить Стамбул для встречи с украинской стороной.

«Министр информировал Рубио о ходе реализации договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа от 19 мая, а также о подготовке российской стороной конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле», — сообщили в МИД РФ.

Рубио, в свою очередь, отметил, что Трамп нацелен на то, чтобы украинский конфликт завершился как можно скорее. Поэтому Вашингтон готов способствовать сближению позиций сторон, которые должны привести к долгосрочному установлению мира.

Ранее Лавров сообщил, что Москва готова представить Киеву меморандум 2 июня в Стамбуле в рамках возобновившихся переговоров, которые Украина прервала в 2022 году.