Захарова: представителей МИД РФ не будет на встрече с США в Саудовской Аравии

Сотрудники МИД России не будут присутствовать на предстоящих российско-американских переговорах в Саудовской Аравии. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, сообщает газета « Ведомости ».

По ее словам, никто из ведомства в состав российской делегации не входит. Их не будет на встрече.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что переговоры Москвы и Вашингтона пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Делегации обсудят реализацию частичного прекращения огня в украинском конфликте.

Ушаков рассказал, что на переговоры от РФ поедут председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа. Он назвал их опытными переговорщиками.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 24 марта в Саудовской Аравии украинская делегация также проведет переговоры с США.