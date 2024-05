Захарова назвала приступом безумия заявления СМИ о связи РФ с покушением на Фицо

Захарова высмеяла The Times за теорию о связи России с покушением на Фицо

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале высказалась о публикации британского таблоида The Times, в которой говорится о наличии российского следа в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Захарова отметила, что долго гадала, какое издание зарубежной прессы первым обвинит Россию в причастности к организации нападения на Фицо. Публикацию колумниста и собственного корреспондента издания Питера Конради она назвала приступом безумия.

«А я все гадала, кто же первым артикулировано произнесет сакраментальное Russians Did It. Оказалось, The Times. В эту газету даже вяленую воблу заворачивать опасно — рыба сойдет с ума», — написала Захарова.

Покушение на жизнь Роберта Фицо произошло 15 мая. В премьер-министра несколько раз выстрелил 71-летний писатель и сторонник оппозиции Юрай Цинтула. Он нанес политику ранения в том числе в область живота. Врачи провели две операции потерпевшему и стабилизировали его состояние. В обстоятельствах нападения на Фицо разбираются компетентные органы. Злоумышленник задержан и предстал перед судом 18 мая.