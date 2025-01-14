Захарова: Байден осознанно подталкивал мир к ядерному конфликту

В МИД России прокомментировали заявление Байдена о поддержке Украины

Президент США Джо Байден осознавал, что приближал мир к ядерному конфликту, поддерживая киевский режим, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Байден признал, что оказание США поддержки Киеву создавало риск развязывания ядерной конфронтации с Россией», — отметила дипломат в своем Telegram-канале.

«Все, кто на Западе клеветал на Россию, обвиняя ее какой-то „ядерной дестабилизации“, „бряцанием ядерным оружием“ должны называться лгунами и распространителями фейков», — говорится в публикации.

Ранее Байден выступил с финальным внешнеполитическим заявлением, где сделал акцент на украинском конфликте. Уходящий американский лидер отметил, что США и Запад многое сделали для Киева и продолжат поддержку Украины.