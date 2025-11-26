WSJ: Путин в октябре убедил Трампа не поставлять Украине Tomahawk
Фото - © ВМС США
Разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в октябре убедил американского лидера Дональда Трампа отказаться от плана передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.
Путин и Трамп созвонились 16 октября. После этого американский лидер заявил, что крылатые ракеты Tomahawk являются критически важным ресурсом для самих Соединенных Штатов, а их передача Киеву может опустошить запасы страны.
Как отмечает Wall Street Journal, именно разговор с Путиным заставил Трампа передумать насчет поставок Tomahawk Киеву.
«Этот разговор убедил его (Трампа — ред.) не поддерживать передачу Tomahawk Украине», — отмечает издание.
Ранее Путин заявил, что Россия даст «ошеломляющий ответ» на удары Tomahawk по своей территории. Он также называл разговоры о вероятности передать ракеты Украине попыткой эскалации.
