сегодня в 18:45

Трамп подтвердил, что у него «длительный» телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social подтвердил, что проводит телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Политики созвонились вечером в четверг. Подробности разговора Трамп не стал раскрывать, отметив, что «расскажет позже».

Президент США лишь отметил, что разговор с Путиным продолжается, он «длительный».

Беседа лидеров России и США проходит накануне встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В пятницу в Белом доме они обсудят поставки Киеву ракет Tomahawk.

