Путин и Трамп проведут телефонные переговоры в четверг

У президента РФ Владимира Путина состоится телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом в четверг, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Axios.

Беседа политиков пройдет накануне встречи американского лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским, который приедет в Белый дом в пятницу. Точное время, когда Путин созвонится с Трампом, неизвестно.

По предварительным данным, Зеленский и Трамп 17 октября будут обсуждать поставки Украине ракет Tomahawk. Президент США ранее заявил об этом, уточнив, что у Вашингтона большой запас данного вооружения.

Трамп также собирался обсудить вопрос поставок американских крылатых ракет Tomahawk Киеву и с Путиным. Американский лидер тогда сказал, что отправит вооружение на Украину, если не удастся урегулировать конфликт.

