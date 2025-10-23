Путин: РФ даст ошеломляющий ответ на удары ракетами Tomahawk по своей территории

РФ даст серьезный ответ, если по ее территории будет нанесен удар американскими крылатыми ракетами Tomahawk. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости .

Он ответил, что удар будет ошеломляющим. Сами разговоры о вероятности передать Tomahawk Украине названы попыткой эскалации.

Ранее президент США Дональд Трамп опроверг заявления средств массовой информации о том, что Вашингтон разрешил Киеву наносить дальнобойные удары по России. Он добавил, что эта новость фейковая.

Трамп отметил, что Соединенные Штаты не имеют отношения к таким ракетам. Вне зависимости от того, откуда они появились у Украины, и какие действия с ними были предприняты.

