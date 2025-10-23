Трамп: США не снимали ограничение на удары ВСУ вглубь РФ

Американский президент Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что США якобы разрешили Украине наносить дальнобойные удары по РФ, сообщает РИА Новости .

Глава Белого дома заявил, что это фейковая новость.

"США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни поступили и что бы Украина с ними ни делала", — написал он в социальной сети Truth Social.

Газета Wall Street Journal сообщила, что ранее действующее «ключевое ограничение», касающееся нанесения ударов по территории России, было снято администрацией США. В частности, сообщалось, что Вашингтон отменил важное условие, касающееся применения Киевом отдельных ракет повышенной дальности и что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут наносить удары вглубь РФ.

