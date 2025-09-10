WP: Катар шокирован предательством США и Израиля после удара по Дохе

Власти Катара шокированы израильским ударом по представителям радикального палестинского движения ХАМАС в Дохе. Они считают, что США и Израиль предали их, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post (WP).

Газета пишет, что в прошлом месяце Израиль и США пообещали Катару не атаковать «верхушку» ХАМАС на его территории. Недавний удар по Дохе арабская страна восприняла как предательство.

WP отмечает, что Катар был не только посредником в урегулировании конфликта в секторе Газа, но и «самым надежным каналом связи с лидерами ХАМАС в анклаве», а после израильского удара, вероятно, страна откажется от этой роли.

Мощные взрывы прогремели в столице Катара 9 сентября. Затем Армия обороны Израиля заявила, что нанесла «точечный удар по высшему руководству» радикального движения ХАМАС в Дохе.

В еврейском государстве отметили, что провели операцию самостоятельно и взяли всю ответственность на себя. Премьер-министр Катара заявил о праве страны ответить на удар Израиля.

