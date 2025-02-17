По информации газеты The Washington Post, Европа рассматривает вариант размещения на территории Украины 25–30 тысяч военных. При этом они не будут находиться на линии соприкосновения, сообщает РИА Новости .

Журналисты подчеркнули, что последняя версия европейского плана включает создание сил «сдерживания», которые могут состоять из 25–30 тысяч военных. Солдаты будут служить некой «демонстрационной силой».

В СВР сообщили, что Запад планирует сохранить боеспособность Украины. Для этого в стране разместят так называемый миротворческий контингент в составе 100 тысяч человек. Фактически это станет оккупацией Украины.

Ранее журналисты американского издания The National Interest заявили, что конфликт на Украине фактически завершился. Президент США Дональд Трамп не говорил этого открыто, но руководство Штатов пришло к выводу, что боевые действия не могут продолжаться.

Трамп выступил с заявлением, что может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным «очень скоро». При этом дипломатические переговоры должны состояться в Саудовской Аравии.