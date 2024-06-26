Вучевич: Сербия не хочет ограничивать продажи снарядов в третьи страны
Сербская сторона не хочет запрещать фирмам на территории государства продавать боеприпасы третьим странам, заявил премьер-министр Сербии Милош Вучевич, пишет РИА Новости.
«Я не хочу запрещать фирмам продавать наши снаряды Испании, Чехии, США, <…> поскольку это не запрещено», — пояснил он.
Также министр добавил, что нельзя называть аморальным производство боеприпасов, «используемых там, где идет война».
Вучевич сделал это заявление после недавней публикации газеты Financial Times, которое сообщало, что Киев мог получить боеприпасы из Сербии на 800 млн евро. Это же подтвердил и президент страны Александр Вучич, назвав эту сумму «в общих чертах точной» и соответствующей показателям за два-три года.