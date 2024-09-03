ВСУ усилят меры безопасности на военных объектах после ракетного удара в Полтаве

Сухопутные войска ВСУ намерены усилить меры обеспечения безопасности личного состава на военных объектах после российского удара по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи им. Маршала Советского Союза К. С. Москаленко, сообщает ТАСС .

«Меры по обеспечению (безопасности - ред.) личного состава на объектах будут усилены, как и требования к дисциплине и командованию наших частей», — говорится в сообщении пресс-службы Сухопутных войск ВСУ в Telegram-канале.

В украинской армии подтвердили гибель своих военнослужащих в результате удара по учебно-тренировочному центру в Полтаве. В настоящее время командование ВСУ проводит расследование с целью определить, были ли приняты необходимые меры безопасности на военном объекте.

Ранее российские подразделения «Искандерами» нанесли удар по учебному центру ВСУ в Полтаве, в котором обучали специалистов по РЛС и РЭБ. В момент удара на объекте проводилось построение личного состава, на котором присутствовали более 500 бойцов ВСУ.

В результате удара ВС РФ по украинскому военному объекту погибло не только большое количество боевиков ВСУ, но и несколько инструкторов из Швеции.