сегодня в 20:32

Украинские военнослужащие признали превосходство российских солдат в продвижении на авдеевском направлении. ВСУ признают, что действия российской армии становятся все лучше, сообщает «360».

Командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи подчеркнул, что ВС России демонстрируют прекрасные способности адаптироваться на линии боестолкновения.

Также западные страны и украинских военных беспокоит, что российские военнослужащие сделали большой толчок в развитии и продвижении техники и вооружения.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что с начала спецоперации ВСУ потеряли около 500 тысяч бойцов.